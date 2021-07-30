Nippon Budokan'da gerçekleştirilen karşılaşmalarda +78 kiloda madalya mücadelesine çıkan 33 yaşındaki Kayra Sayit, rakibi karşısında tutunamadı.

Fransız sporcuya ippon ile yenilen milli sporcu, oyunları 5. tamamladı.

#Tokyo2020'de milli judocumuz Kayra Sayit, kadınlar +78 kiloda bronz madalya mücadelesinde rakibi Romane Dicko'ya kaybediyor ve 5. olarak olimpiyatları noktalıyor.



Teşekkürler Kayra! pic.twitter.com/fvlVjTjDh7