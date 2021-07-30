Haber Giriş: 30 Temmuz 2021 Cuma 12:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli judocu Kayra Sayit beşinci oldu
[Fotoğraf: AP]
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yedinci gününde milli judocu Kayra Sayit, madalya mücadelesinde Fransız Romane Dicko'ya yenilerek 5. oldu.
Nippon Budokan'da gerçekleştirilen karşılaşmalarda +78 kiloda madalya mücadelesine çıkan 33 yaşındaki Kayra Sayit, rakibi karşısında tutunamadı.
Fransız sporcuya ippon ile yenilen milli sporcu, oyunları 5. tamamladı.
#Tokyo2020'de milli judocumuz Kayra Sayit, kadınlar +78 kiloda bronz madalya mücadelesinde rakibi Romane Dicko'ya kaybediyor ve 5. olarak olimpiyatları noktalıyor.— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) July 30, 2021
Teşekkürler Kayra! pic.twitter.com/fvlVjTjDh7
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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