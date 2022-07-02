Haber Giriş: 2 Temmuz 2022 Cumartesi 18:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli judocu İrem Korkmaz gümüş madalya kazandı
Milli judocu İrem Korkmaz, Romanya'da düzenlenen Avrupa Açık Kupası'nda kadınlar 57 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Cluj Napoca kentinde düzenlenen organizasyonda, 33 ülkeden 62 kadın ve 150 erkek judocu mücadele ediyor.
Organizasyonda kadınlar 57 kiloda tatamiye çıkan milli judocu İrem Korkmaz, finalde Polonyalı Anna Dabrowska'ya yenilerek ikincilik kürsüsüne çıktı ve gümüş madalyayı boynuna taktı.
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