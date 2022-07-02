ATO Congresium'da gerçekleştirilen seçimli genel kurula mevcut başkan Faruk Koca tek aday olarak girdi. Kullanılan 505 oyun 504'ünü alan Koca, başkanlık görevine yeniden getirildi.

Divan başkanlığını Asker Çatak'ın yaptığı genel kurulda ayrıca faaliyet ve denetim raporları ibra edildi, tüzük tadilatı yapıldı.

Faruk Koca başkanlığındaki sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulunda yer alan isimler şöyle:

Zeynep Karamancı, Berna Erbilgin Gündoğdu, Gülsen Yılmaz, Cantürk Alagöz, İsmail Mert Fırat, Yüksel Duman, Levent Onuk, Erkan Aytekin, Durali Akpınar, Cengiz Kaya, Murat Bayramoğlu, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Şahin, Birol Tekin, Harun Oğraş, Hüseyin Aytekin, Cengiz Gökay, Gökalp Büyükbektaş, Ertan Aydın, Mert Kızılırmak.