Göztepe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Baku'nun bonservis bedeli konusunda Polonya ekibi Legia Varşova ile anlaşmaya varıldı.

Baku'ya emekleri için teşekkür edilirken, kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu. Makana Baku'nun transferi ve bonservis bedeli konusunda Polonya ekibi Legia Varşova ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır.