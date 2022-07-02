Haber Giriş: 2 Temmuz 2022 Cumartesi 17:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Göztepeli Baku Legia Varşova'ya transfer oldu
[Fotoğraf: AA arşiv]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin futbolcularından Makana Baku'nun Polonya ekibi Legia Varşova'ya transfer olduğu açıklandı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Baku'nun bonservis bedeli konusunda Polonya ekibi Legia Varşova ile anlaşmaya varıldı.
Baku'ya emekleri için teşekkür edilirken, kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu. Makana Baku'nun transferi ve bonservis bedeli konusunda Polonya ekibi Legia Varşova ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır.
— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) July 2, 2022
Baku'ya emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz.#Göztepe pic.twitter.com/w9JdR5PVQ1
Etiketler: Göztepe Transfer Haberleri
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