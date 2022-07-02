Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki futbolcunun adelesinde ağrı hissettiği için İstanbul'a döndü.

İstanbul'da MR'ı çekilecek oyuncunun tedavisine başlanacak. Mert Hakan, Partizan müsabakasında kadroda yer almayacak.