Haber Giriş: 2 Temmuz 2022 Cumartesi 17:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mert Hakan Yandaş sakatlandı Avusturya kampından ayrıldı
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertlilerin Graz'da gerçekleştirdiği kamptan ayrıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki futbolcunun adelesinde ağrı hissettiği için İstanbul'a döndü.
İstanbul'da MR'ı çekilecek oyuncunun tedavisine başlanacak. Mert Hakan, Partizan müsabakasında kadroda yer almayacak.
Etiketler: Fenerbahçe
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