Milli maç heyecanı yine TRT 1’de yaşanacak. Türkiye, ay-yıldızlıların voleybol ve futbol karşılaşmalarını TRT’de izleyecek.

Filenin Sultanları'nın çeyrek final maçı TRT 1’de

CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda D grubundaki 5 rakibini de üst üste mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, 8'li finallerde de Çekya karşısında 3-1'lik bir skorla çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde performans sergileyecek Filenin Sultanları Polonya ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye-Polonya Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçı 31 Ağustos Salı günü saat 20.30’da canlı yayınla TRT 1’de ekranlara gelecek.

Bizim Çocuklar da TRT 1'de sahne alacak

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G grubunda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı, çarşamba günü Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye-Karadağ maçı 1 Eylül Çarşamba günü saat 21.45’te canlı yayınla TRT 1’de futbolseverlerle buluşacak.

31 Ağustos Salı 20.30 / TRT 1

Türkiye-Polonya / Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Çeyrek Final

1 Eylül Çarşamba 21.45 / TRT 1

Türkiye/Karadağ / 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri