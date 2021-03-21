Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, grekoromen stil 60 kiloda Kerem Kamal finalde Alman rakibi Etienne Kinsinger'i 5-1 yenerek altın, 87 kiloda Metehan Başar ise Rus rakibi Milad Alirızaev'i yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Kerem Kamal’dan Altın Madalya#Tokyo2020Güreş Avrupa Olimpiyat Elemeleri’nde dün kota kazanan grekoromen 60kg güreşçimiz Kerem Kamal finalde Alman rakibini 5-1 yenerek altın madalya kazandı #TeamTürkiye pic.twitter.com/eI6kDC1Cq5 — TMOK (@TMOK_Olimpiyat) March 21, 2021

Serbest stilde, Osman Göçen, Süleyman Karadeniz gümüş, Selahattin Kılıçsallayan bronz, kadınlarda Evin Demirhan gümüş madalya kazandı. Böylelikle, milli güreşçiler 6 madalya ve 4 Olimpiyat kotası kazanarak turnuvayı tamamladı.

Güreşte Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli sporcu sayısı ise daha önce dünya şampiyonasında kazanılan 4 kota ile, 8'e ulaştı.