Milli güreşçilerden 2 madalya daha
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri'nin son gününde milli güreşçi Kerem Kamal altın, Metehan Başar ise bronz madalya kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, grekoromen stil 60 kiloda Kerem Kamal finalde Alman rakibi Etienne Kinsinger'i 5-1 yenerek altın, 87 kiloda Metehan Başar ise Rus rakibi Milad Alirızaev'i yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Kerem Kamal’dan Altın Madalya#Tokyo2020Güreş Avrupa Olimpiyat Elemeleri’nde dün kota kazanan grekoromen 60kg güreşçimiz Kerem Kamal finalde Alman rakibini 5-1 yenerek altın madalya kazandı #TeamTürkiye pic.twitter.com/eI6kDC1Cq5— TMOK (@TMOK_Olimpiyat) March 21, 2021
Serbest stilde, Osman Göçen, Süleyman Karadeniz gümüş, Selahattin Kılıçsallayan bronz, kadınlarda Evin Demirhan gümüş madalya kazandı. Böylelikle, milli güreşçiler 6 madalya ve 4 Olimpiyat kotası kazanarak turnuvayı tamamladı.
Güreşte Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli sporcu sayısı ise daha önce dünya şampiyonasında kazanılan 4 kota ile, 8'e ulaştı.