Dünya serbest dalış rekortmeni, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) Türkiye sudaki yaşam savunucusu ve sıfır atık mavi elçisi Şahika Ercümen, iklim krizinin en önemli sebeplerinden olan plastik atıklar ile sulardaki kirliliğe dikkati çekmek için yarın Moldova'daki Komrat Gölü'nde sıfır atık dalışı gerçekleştirecek.

Gökoğuz Yeri (Gagavuzya Özerk Bölgesi) Başkanı Irina Vlah tarafından, sudaki kirliliğe ve plastik atık konusuna dikkati çekmek için davet edilen, milli sporcu Şahika Ercümen, Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı destekleriyle sıfır atık dalışını gerçekleştirmek üzere Moldova'ya gitti.

[Fotoğraf: AA]

Şahika Ercümen, "22 Mart Dünya Su Günü"nde farkındalık oluşturmak için Gagavuzya'ya geldiklerini aktardı.

"Komrat Gölü'nde bir sıfır atık dalışı gerçekleştireceğiz. Buraya buranın ilk kadın başkanı Irina Vlah'ın davetiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın desteğiyle geldik. Emine Erdoğan Hanımefendi himayesinde yürütülen sıfır atık projeleri kapsamında buradayız. Umarım sesimizi duyurabilir ve farkındalık oluşturabiliriz."

"Su kaynaklarımızın korunması çok çok önemli"

Şahika, sulardaki kirliliğin tüm dünyanın sorunu olduğunu söyledi.

"Su kaynaklarımızın korunması çok çok önemli. Maalesef Komrat Gölü'nde de yer yer çekilmeler, suda azalmalar olmuş. Umarım suyun altında çok fazla atıkla karşılaşmayız. Dalışı bekliyoruz. Dalış sonrası Başkan Irina Vlah ile görüşeceğiz. Kendisine, Emine Erdoğan Hanımefendi selamlarını iletti."

[Fotoğraf: AA]

Şahika Ercümen, Komrat Gölü'nde yarın yapacağı dalış öncesi Moldova'nın başkenti Kişinev'de antrenman gerçekleştirdi. Şahika, antrenman sonrası Moldova Spor Bakanlığı yetkilileri ile görüşerek dalış öncesi bilgi aldı.