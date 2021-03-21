Karşılaşmada Elche, 20. dakikada Pere Mila'nın golüyle öne geçerken, Getafe'nin beraberlik golü 60. dakikada Enes Ünal'dan geldi.

Maçın 84. dakikasında Getafe'de Angel Rodriguez'in kullandığı penaltıda, kaleci Edgar Bahia güzel bir kurtarışla golü önledi.

Bu sezon 8. beraberliğini alan Getafe, 29 puanla 14. sırada bulunurken, Elche 25 puanla 17. sırada yer aldı.

Enes Ünal ligde ilk golünü attı

Enes Ünal, Getafe formasıyla La Liga'daki ilk golünü attı.

Milli futbolcu, 23 Haziran 2020 tarihinden (O dönem Valladolid'de oynuyordu) bu yana La Liga'da ilk kez gol sevinci yaşadı.

Madrid bölgesinin takımı olan Getafe'de ilk sezonunu geçiren Enes, ligde bu zamana kadar 8'i ilk 11'de, 12'si yedeklerden gelerek olmak üzere toplam 20 maçta oynadı.

Son haftalarda olduğu gibi Elche karşısında da ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu, 86. dakikada yerini Dario Poveda'ya bıraktı.