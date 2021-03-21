Yüreğir Belediyesince düzenlenen etkinlik için Millet Bahçesi'ne gelen vatandaşlar, araçlarını belediye görevlilerinin yardımıyla kurulan dev ekranın karşısına park etti.

Belediye görevlileri, derbi maçı izleyen vatandaşlara patlamış mısır, çay ve gazoz ikramında bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Taraftarların bazıları araç içinde, bazıları da aracının dışına çıkarak maçın keyfini sürdürdü.

Vatandaşlardan Yusuf Oflaz, etkinliği çok iyi bulduğunu belirtti.

"Çoğu kişinin evinde maç izleme imkanı olmuyor. Böylece hep beraber keyifli bir şekilde maçı izleyebiliyoruz."