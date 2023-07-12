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Spor
AA 12.07.2023 17:05

Milli güreşçiler Macaristan'da mindere çıkacak

Milli güreşçiler, Macaristan'da düzenlenecek 4. Ranking Serisi'nde mücadele edecek.

Milli güreşçiler Macaristan'da mindere çıkacak

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, 13-16 Temmuz tarihlerinde başkent Budapeşte'de gerçekleştirilecek. 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda seri başı olabilmek için önem arz eden turnuvada, 20 milli sporcu mindere çıkacak.

Turnuvanın ilk gününde serbest stilde 57, 65, 74, 86, 92, 97 ve 125 kilo müsabakaları yapılacak.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar:

Serbest stil: 65 kilo Emrah Ormanoğlu, 79 kilo Ramazan Sarı, Muhammed Akdeniz ve İsa Demir, 86 kilo Fatih Erdin ve Osman Göçen

Kadınlar: 50 kilo Evin Demirhan Yavuz, 53 kilo Tuba Demir, 57 kilo Elvira Kamaloğlu, 62 kilo Selvi İlyasoğlu, 65 kilo Kadriye Aksoy, 68 kilo Nesrin Baş ve Buse Tosun Çavuşoğlu, 76 kilo Yasemin Adar Yiğit

Grekoromen stil: 60 kilo Kerem Kamal, 67 kilo Murat Fırat ve Mustafa Safa Yıldırım, 72 kilo Selçuk Can, 77 kilo Yüksel Sarıçiçek, 130 kilo Rıza Kayaalp

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