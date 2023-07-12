Fenerbahçe’nin Livakovic ısrarı sürüyor

Fenerbahçe, kaleci arayışlarını hızlandırdı. Mayıs ayından itibaren Livakovic için çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler teklifini yeniledi.

Dinamo Zagreb, oyuncunun serbest kalma bedelini 10 milyon euro olarak belirlemişti. Sarı lacivertli yönetim ve teknik ekibin transferde ısrarcı olduğu, pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.

Livakovic bu sezon Dinamo Zagreb formasıyla 50 maça çıktı. Hırvat kaleci, Dünya Kupası’nda sergilediği oyunla da Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

Livakovic transferinde Fenerbahçe’nin en güçlü rakibinin Villarreal olduğu belirtiliyor.