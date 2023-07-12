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Spor
TRT SPOR 12.07.2023 16:25

Fenerbahçe’nin Livakovic ısrarı sürüyor

Kaleci arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’nin Livakovic ısrarı sürüyor. Sarı lacivertliler Dinamo Zagreb’e yeni bir teklif yaptı.

Fenerbahçe’nin Livakovic ısrarı sürüyor

Fenerbahçe, kaleci arayışlarını hızlandırdı. Mayıs ayından itibaren Livakovic için çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler teklifini yeniledi.

Dinamo Zagreb, oyuncunun serbest kalma bedelini 10 milyon euro olarak belirlemişti. Sarı lacivertli yönetim ve teknik ekibin transferde ısrarcı olduğu, pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.

Livakovic bu sezon Dinamo Zagreb formasıyla 50 maça çıktı. Hırvat kaleci, Dünya Kupası’nda sergilediği oyunla da Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

Livakovic transferinde Fenerbahçe’nin en güçlü rakibinin Villarreal olduğu belirtiliyor.

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