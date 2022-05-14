Haber Giriş: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 20:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Milli güreşçi Oğuz Dönder'den altın madalya
24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil 74 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Oğuz Dönder, Kazak rakibini yenerek altın madalya kazandı.
BİR ALTIN MADALYA DA OĞUZ'DAN!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) May 14, 2022
24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil 74 kilo finalinde Oğuz Dönder, Kazak rakibi Gassyr Turgynbay’ı 9-7 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
???????? Tebrikler ve Teşekkürler Oğuz! pic.twitter.com/uUKX04ZY3z
Ayrıntılar geliyor...
Son Haberler
- 20:49
- 20:38
- 20:36
- 20:30
- 20:25
Sıradaki Haber
Robert Lewandowski üst üste 5. kez gol kralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz