Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 22:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli güreşçi Erhan Yaylacı bronz madalya kazandı
Serbest stil 92 kiloda milli güreşçi Erhan Yaylacı, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Azerbaycan'dan Gadzhimurad Magomedsaidov'u yenerek bronz madalya kazandı.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen şampiyonada 92 kiloda mindere çıkan Erhan Yaylacı, bronz madalya maçında Magomedsaidov'la karşılaştı.
Rakibini 4-2 yenen milli güreşçi, turnuvayı bronz madalyayla tamamladı.
Erhan Yaylacı'dan bronz madalya!— TRT SPOR2 (@trtspor2) December 17, 2020
Milli güreşçimiz Bireysel Güreş Dünya Kupası'nda serbest stil 92 kiloda üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. pic.twitter.com/nKLvjLpIdv
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