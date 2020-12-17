Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 21:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli güreşçi Fazlı Eryılmaz bronz madalya kazandı
Serbest stil 74 kiloda milli güreşçi Fazlı Eryılmaz, Dünya Kupası'nda Belaruslu rakibi Nurykau'yu yenerek bronz madalya kazandı.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen şampiyonada 74 kiloda mindere çıkan Fazlı Eryılmaz, bronz madalya maçında Belarus'tan Nurykauk'la karşılaştı.
Rakibini 7-2 yenen milli güreşçi, turnuvayı bronz madalyayla tamamladı.
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