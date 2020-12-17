Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen şampiyonada 70 kiloda mindere çıkan Haydar Yavuz, altın madalya maçında Polonyalı Gadzhiev'le karşılaştı.

Haydar Yavuz, müsabakada 3-0 gerideyken bitime 2 dakika kala sakatlık geçirdi. Güreşe devam eden Haydar Yavuz, son 27 saniye kala 5-0 gerideyken karşılaşmayı tamamlayamadı. Haydar, Dünya Kupası'nı gümüş madalya kazanarak bitirdi.

Geçmiş olsun Haydar...



Bireysel Güreş Dünya Kupası finalinde sakatlanan milli sporcumuz Haydar Yavuz, müsabakadan çekildi ve gümüş madalyanın sahibi oldu. pic.twitter.com/iajHcUjBtW