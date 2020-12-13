Haber Giriş: 13 Aralık 2020 Pazar 22:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli güreşçi Cengiz Arslan bronz madalya kazandı
Grekoromen stilde 72 kiloda milli güreşçi Cengiz Arslan, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Moldova'dan Petic'i yenerek bronz madalya kazandı.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen şampiyonada 72 kiloda mindere çıkan Cengiz Arslan, bronz madalya maçında Moldovalı rakibi Petic'le karşılaştı.
Rakibini 5-1 yenen milli güreşçi, turnuvayı bronz madalya elde ederek tamamladı.
Etiketler: Son Dakika
Sıradaki Haber
Juventus Cristiano Ronaldo'nun penaltı golleriyle kazandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz