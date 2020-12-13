Adana Demirspor Başkan Murat Sancak istifayı sosyal medya hesabından duyurdu.

"Ümit Özat hocamız istifa etmiştir. Yönetim Kurulu adına istifasını kabul ettim. Emekleri için kendisine ve ekibine teşekkür ederim."

Ümit özat hocamız istifa etmiştir.yönetim kurulu adına istifasını kabül ettim.emekleri için kendisine ve ekibine teşekkür ederim. — Murat Sancak (@MuratSancakMt) December 13, 2020

Özat, yönetimindeki Adana ekibi, bu sezon 13 maçta, 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 22 puan topladı.