Haber Giriş: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 20:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli güreşçi Ayşegül Özbege finale yükseldi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli güreşçi Ayşegül Özbege 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi.
Kuzey Makedonya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Ayşegül Özbege, 76 kiloda finale yükseldi.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Üsküp'teki şampiyonada kadınlarda 76 kiloda Ayşegül Özbege çeyrek finalde Sırp rakibi Andela Prijovic'i yarı finalde de Rumen rakibi Diana Elena Vlasceanu'yu yenerek finale çıktı.
Milli güreşçi, finalde Rusya'dan Evgenia Zakharchenko ile karşılaşacak.
Etiketler: Avrupa Güreş Şampiyonası
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