Türkiye Golf Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 5 ülkeden toplamda 65 sporcunun katılım sağladığı turnuvada sporcular, 21, 18, 15, 12 ve 10 yaş kategorilerinde sahaya çıktı.

Turnuvada başantrenör Erol Şimşek yönetimindeki milli takımın kadrosunda İbrahim Tarık Aslan, Can Gürdenli, İrem Demir ve Deniz Sapmaz yer aldı. Türk sporcular Zeynep Süalp ve Can Marko Özdemir de organizasyona bireysel olarak katıldı.

Final müsabakaları sonucunda kadınlar 21 yaş kategorisinde İrem Demir, erkekler 18 yaş kategorisinde Can Gürdenli, genç kızlar 15 yaş kategorisinde Deniz Sapmaz birinci oldu.

Erkekler 21 yaş kategorisinde İbrahim Tarık Aslan turnuvayı üçüncü bitirdi.

Genel klasmanda kadınlarda İrem Demir birincilik, Zeynep Süalp ikincilik, Deniz Sapmaz üçüncülük, erkeklerde Can Gürdenli de üçüncülük elde etti.

Bireysel olarak yarışan Zeynep Süalp 18 yaş kategorisinde, Can Marko Özdemir de 15 yaş kategorisinde birinci oldu.

Türk sporcular Can Gürdenli, Can Marko Özdemir ve Deniz Sapmaz elde ettikleri başarılarla 2023'te İrlanda'da düzenlenecek Şampiyonlar Şampiyonası müsabakasına katılmaya hak kazandı.