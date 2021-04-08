Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 21:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli futbolcu Zeki Çelik COVID-19'u yendi
Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik'in COVID-19 testi negatif çıktı.
Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, ligin 32. haftasında yarın Metz ile oynayacakları maç öncesi gerçekleştirdiği basın toplantısında, Zeki Çelik'in Türkiye'den döndüğünü ve COVID-19 test sonuçlarının negatif çıktığını söyledi.
Milli futbolcunun maç kadrosunda yer alacağını kaydeden Galtier, ikinci kez koronavirüse yakalanan Yusuf Yazıcı'nın da test sonuçlarının negatif çıkması halinde gelecek hafta kadroya girebileceğini belirtti.
Etiketler: Fransa
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