AFFA'dan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle EURO 2020'nin 1 yıl ertelendiği ve bu yıl yapılması öngörülen maçların seyircili veya seyircisiz oynanma kararının karşılaşmaların yapılacağı ülkelerce karara bağlanacağı hatırlatıldı.

Açıklamada, Azerbaycan Bakanlar Kurulu yetkilileriyle Euro 2020 yerel organizasyon komitesi yetkililerinin gerçekleştirdiği toplantıda, Bakü'de yapılması planlanan 4 karşılaşma için ilgili Kovid-19 prosedürlerine uymak şartıyla yüzde 50 kapasite ile seyirci alınabileceği yönünde karar duyuruldu.

Bakü'de oynayacak ülkelerin taraftarları içinde geçerli olacak

Kararın hem yerel taraftarlar, hem de vize ve COVID-19 gereksinimlerini hayata geçirmeleri şartıyla Bakü'de oynayacak ülkelerin taraftarları için de geçerli olacağı kaydedildi.

Konuya ilişkin tüm gerekli bilgilerin UEFA'ya da sunulduğu belirtildi.

Türkiye, İsviçre ve Galler maçlarını seyircili oynayacak

Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu'nda 16 Haziran’da Galler ve 20 Haziran’da ise İsviçre ile oynayacağı karşılaşmalar 69 bin seyirci kapasiteli Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak.