Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 13:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa Açık Tenis Turnuvası ertelendi
[Fotoğraf: AA]
Fransa Açık Tenis Turnuvası, koronavirüs salgını nedeniyle bir hafta ertelendi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, başkent Paris'in ev sahipliğinde 23 Mayıs-6 Haziran tarihlerinde düzenlenmesi planlanan toprak kort turnuvası, 30 Mayıs-13 Haziran tarihlerine alındı. Eleme maçlarının 24-28 Mayıs tarihlerinde oynanacağı bilgisi verildi.
Turnuvanın, ülke çapında üçüncü kez uygulanan Covid-19 kısıtlamalarından etkilenmemesi için bu kararın alındığı belirtildi.
Geleneksel olarak mayıs ayının son haftası başlayan Roland Garros, 2020'de de salgın yüzünden 4 ay ertelenmişti.
Etiketler: Fransa
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