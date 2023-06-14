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Spor
AA 14.06.2023 14:23

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü Letonya ve Galler karşısında yok

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya ve Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü Letonya ve Galler karşısında yok
[Fotograf: AA]

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 27 yaşındaki stoperin sağ arka adalesindeki sakatlığı gerekçesiyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Takım arkadaşları ve teknik heyet ile vedalaşan Çağlar Söyüncü'nün milli takım kampından ayrıldığı aktarıldı.


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