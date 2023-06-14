Milli futbolcu Çağlar Söyüncü Letonya ve Galler karşısında yok

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 27 yaşındaki stoperin sağ arka adalesindeki sakatlığı gerekçesiyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Takım arkadaşları ve teknik heyet ile vedalaşan Çağlar Söyüncü'nün milli takım kampından ayrıldığı aktarıldı.

Millî futbolcumuz Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle A Millî Takım’ın Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.



Çağlar, A Millî Takımımızın Riga’ya yapacağı yolculuk öncesinde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla… pic.twitter.com/0jXNgMfTmW