Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 13:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli dağcılardan 6 madalya
[Fotograf: AA]
Milli dağcılar, Yunanistan'da düzenlenen Spor Tırmanış Gençler Boulder Balkan Şampiyonası'nda 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.
Türkiye Dağcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başken Atina'da küçükler ve gençler kategorilerinde yapılan organizasyon tamamlandı.
Türkiye'nin 12 sporcu ile temsil edildiği şampiyonada milli dağcılar 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 6 madalya elde etti.
Türkiye, Yunanistan, Romanya, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'dan toplam 110 sporcunun katıldığı organizasyonda dereceye giren milli sporcular şöyle:
Altın: Sefa Yaman (12-13 yaş kategorisi), Selin Manka (16-17 yaş kategorisi)
Gümüş: Mustafa Sacit Sümer (14-15 yaş kategorisi), Muhammed Oğuz Kağanoglu (16-17 yaş kategorisi), Ömür Özcan (16-17 yaş kategorisi)
Bronz: Ege Duman (14-15 yaş kategorisi)
Etiketler: Yunanistan
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