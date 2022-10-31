Fenerbahçe rekora koşuyor
Fenerbahçe bu sezon yüksek gol ortalamasıyla dikkati çekiyor. İstanbulspor'u 5-2 yenen sarı-lacivertli ekip, kendisine ait Süper Lig tarihinin 103 gollü rekorunu kırmaya aday görünüyor.
Fenerbahçe gole doymuyor. Sarı-lacivertli ekip, İstanbulspor'u 5-2 yenerken rekor kırmaya bir adım daha yaklaştı.
Ligde 11 maçta 34 gol kaydeden Jorge Jesus'un öğrencileri, maç başına 3,09 ortalama tutturdu. Fenerbahçe sezon sonuna kadar bu ortalamayı koruması durumunda 111 gole ulaşacak.
Sarı-lacivertliler, böylece 1988-1989 sezonunda 103 golle elde ettikleri Süper Lig tarihinin gol rekorunu kırmış olacak.
Fenerbahçe, 1988-1989 sezonunda ligde ilk 11 hafta 23 gol atmıştı. Sarı-lacivertliler, 33 yıl önce 36 maçta 103 gol kaydederken 2,86 ortalama tutturmuştu. Fenerbahçe, bu sezon ligde oynadığı 11 maçın 7'sinde 3 ve üzeri gol atmayı başardı.
Sarı-lacivertli ekip,sadece 1-0 yenildikleri Arabam.com Konyaspor ve 0-0 berabere kaldıkları Beşiktaş karşılaşmalarında fileleri sarsamadı.
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