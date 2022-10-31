Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 13:19Son Güncelleme: Kaynak: İHA
UEFA'dan Maxi Gomez’e 3 maç ceza
UEFA Disiplin Kurulu, Trabzonspor’un deplasmanda Monoca ile oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören Maxi Gomez’e 3 maç men cezası verdi.
UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında Trabzonspor'un, Monaco'ya 3-1 mağlup olduğu müsabakada kırmızı kart gören Maxi Gomez'in cezası belli oldu.
UEFA Kontrol ve Disiplin Etik Kurulu, Gomez’e 3 maç men cezası verdi.
Trabzonspor karara itiraz etti
Trabzonspor, Maxi Gomez'e verilen cezanın ağır olduğunu düşünerek itiraz etti ve UEFA Tahkim Kurulu’na başvurdu. Gomez hakkında karar bugünkü toplantıda verilecek.
Bordo-mavililerin itirazı kabul görürse 26 yaşındaki oyuncu, Ferencvaros karşılaşmasında görev alabilecek.
Etiketler: UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor
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