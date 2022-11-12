Türkiye Boks Federasyonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını tamamlayan milli boksörler, Dünya Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Sıla Sürmeneli, 57 kiloda dövüştüğünü söyledi. Sıla, Kastamonu kampını güzel şekilde tamamladıklarını anlattı.

[Fotoğraf: AA / Milli Sporcu Sıla Sürmeneli]

"Zirveyi görmek istiyorum"

Sıla, kariyeriyle ilgili bilgi verdi.

"Kampımız verimli geçti. Kampımızı güzel başlattık, güzel sona erdirdik. Burada yoğun bir çalışma dönemi geçirdik. 3 kez Türkiye şampiyonu oldum. Bu yıl da Avrupa üçüncüsü oldum. Avrupa'da rakiplerimi gördüm, ona göre çalıştım. Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluk istiyorum. Ailemi, hocalarımı güzel şekilde gururlandıracağım. Şampiyon olmak, zirveyi görmek istiyorum. Ülkeme altın madalya getirmek istiyorum."

Sıla, Trabzon Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği birinci sınıfta eğitim gördüğünü anlattı.

"Eğitim kariyerimde okulun ardından akademisyen olmak istiyorum. Spor kariyerimde ise bir sporcunun en büyük hedefi olimpiyat. Benim de asıl hedefim olimpiyatlar."

Eda Nur: Emeklerimizin karşılığını alacağımızı düşünüyorum

[Fotoğraf: AA / Milli sporcu Eda Nur Kılıççı]

Eda Nur Kılıççı ise 50 kiloda dövüştüğünü aktardı. Eda Nur, güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini dile getirdi.

"Çok güzel hazırlandık. Her kiloda çok güçlü olduğumuzu düşünüyorum. Tüm takım arkadaşlarıma güveniyorum. Emeklerimizin karşılığını alacağımızı düşünüyorum."

Eda Nur, Türkiye şampiyonalarında çeşitli dereceleri bulunduğuna işaret etti.

"Daha önce Dünya Şampiyonası'na katıldım ama bir başarı elde edemedim. Tecrübe oldu. Bu sene daha iyi hazırlandım. Altın madalyayı alacağıma inanıyorum."