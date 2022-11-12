Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, "Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirilen Avrupa Atletizm Birliği Yönetim Kurulu toplantısında 2024 Avrupa Kros Şampiyonası'nın Antalya'da düzenlenmesine karar verildi." denildi.

Organizasyona Madrid (İspanya), Cardiff (Galler) ve Odessa (Ukrayna) kentlerinin de talip olduğu, oy birliğiyle Antalya'nın şampiyonaya 2024'ün aralık ayında ev sahipliği yapması kararının alındığı belirtildi.

Böylece Türkiye ilk kez Avrupa Kros Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.