Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi 14:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
2024 Avrupa Kros Şampiyonası Antalya'da düzenlenecek
2024 Avrupa Kros Şampiyonası'na Antalya ev sahipliği yapacak. Türkiye şampiyonaya ilk kez ev sahipliği yapacak.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, "Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirilen Avrupa Atletizm Birliği Yönetim Kurulu toplantısında 2024 Avrupa Kros Şampiyonası'nın Antalya'da düzenlenmesine karar verildi." denildi.
Organizasyona Madrid (İspanya), Cardiff (Galler) ve Odessa (Ukrayna) kentlerinin de talip olduğu, oy birliğiyle Antalya'nın şampiyonaya 2024'ün aralık ayında ev sahipliği yapması kararının alındığı belirtildi.
Böylece Türkiye ilk kez Avrupa Kros Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.
Etiketler: Antalya
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