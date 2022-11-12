Sakarya'da 10-12 Kasım tarihleri arasında Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca gerçekleştirilen Tai Chi Türkiye Şampiyonasına Antrenör Nevzat İkis yönetiminde 11 sporcuyla katılım sağlandı.

Yıldız erkeklerde Bünyamin Dere ve Sami Yusuf Karaca bronz madalya alırken, üst miniklerde Bedirhan Güngör altın madalya aldı.

Bayan gençlerde Hatice Yarar ikincilik elde ederek gümüş madalya, yıldızlar bayanlarda Rabia Nur Yarar ikincilik elde ederek gümüş madalya, Ecem Özdemir ve Aleyna Uzkan da bronz madalya kazandı.

Kızlar üst miniklerde Hasret Ördek gümüş madalya, Rabia Nur Yalpiri ve Hilal Alabacak ise bronz madalya aldı.

Sporcular şampiyonadan 1 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplamda 10 madalya ile Malatya'ya döndü.

Melekbaba Gençlik Merkezi Müdürü Abdullah Doğan, genç sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.