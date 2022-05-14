Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonadaki ilk maçında Kazak boksör Nadezhda Ryabets'i eleyen Büşra, son 16 turu maçında Brezilyalı Viviane Pereira ile karşılaştı.

Ortada geçen ilk raundu 3-2 kazanan taraf, Pereira oldu. İkinci rauntta toparlanan ve daha etkili bir performans sergileyen 20 yaşındaki milli sporcu, raundu 4-1 aldı. Son rauntta iki boksör de büyük bir mücadele gösterdi. Ortada geçen raundu 3-2 Viviane Pereira alırken genel skorda 3-2 üstünlük kuran Büşra, çeyrek finale çıkan isim oldu.

Kariyerinin büyüklerdeki ikinci maçını da kazanan Büşra Işıldar, çeyrek finalde 16 Mayıs Pazartesi günü Panamalı Atheyna Bylon ile karşılaşacak.