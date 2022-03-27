Süper ağır sıklette mücadele eden ve 4 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli boksör Ali Eren Demirezen, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğretim görevlisi de olan Ali Eren Demirezen, üniversitedeki spor salonunun yanı sıra dışarıda da antrenman yaparak oksijen depoluyor.

Termal Köy'de günde iki antrenman yapıyor

Formunu korumak için Bigadiç Belediyesi tarafından Abacı Mahallesi Çay kenarı mevkiinde 150 dönümlük alanda oluşturulan Termal Köy'de kamp yapan Ali Eren Demirezen, günü çift antrenmanla değerlendiriyor.

Termal Köy'ün arkasında bulunan ve yapımı süren 1071 dönümlük Millet Bahçesi'nde koşu yapan Ali Eren Demirezen, daha sonra köye gelerek şınav, mekik ve gölge boksunun ardından bisiklete biniyor ve ip atlayarak idmanı tamamlıyor.

Kariyerindeki 16 maçın 15'inden galip ayrılan ve dünya sıralamasında 26'ncı olan Ali Eren Demirezen, ilk 10'a girip daha sonra dünya şampiyonu olmayı hedefliyor.

"Sürekli hazır olmaya çalışıyoruz"

Üniversitenin Bigadiç'e yakın olması dolayısıyla sık sık ilçeye geldiğini söyleyen Milli boksör Ali Eren Demirezen, şöyle konuştu:

"Dersim bittiği zaman buraya geliyorum. Mayıs ayında bir müsabaka için İngiltere'yle görüşmelerimiz devam ediyor. Şu an için kesinleşmedi ama ağustos ayında ABD'de bizimle ilgili bir gece olacağı söylendi.

Şu anda da burada kamp yapıyorum, düz koşu yaptım, ip atladım, gölge boksu yaptım. Benimle aynı klasmanda dünyada bin 200 boksör var. İlk hedefimiz ilk 10'un içine girip dünya şampiyonluk maçı kazanabilmek. Rahmetli Sinan Şamil Sam abimizden sonra WBO Avrupa şampiyonluğu kemerini getiren ikinci kişiyim. Dünya sıralamasında ilk 10'un içine girip şampiyonluk maçı kazanıp profesyonel boksta dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum."