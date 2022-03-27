Tokyo Olimpiyatları'nın ardından güreşte ilk önemli şampiyona Budapeşte'de gerçekleştirilecek.

28 Mart-3 Nisan tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda toplam 30 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.

Bir hafta sürecek şampiyonanın ilk gününde erkekler serbest stil 57, 65, 70, 79 ve 97 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak.

Organizasyonda 57 kiloda Muhammet Karavuş, 65 kiloda Recep Aktaş, 70 kiloda Selahattin Kılıçsallayan, 79 kiloda Muhammed Akdeniz, 97 kiloda ise Burak Şahin Türkiye'yi temsil edecek.

Rıza 11'inci, Taha 9'uncu şampiyonluğu hedefliyor

Tokyo Olimpiyatları'ndan madalyayla dönen ve ağır sıklette güreşen milli sporculardan Rıza Kayaalp 11'inci, Taha Akgül 9'uncu, Yasemin Adar Yiğit ise 5'inci kez Avrupa şampiyonu olmaya çalışacak.

Grekoromen stilde mücadele eden Rıza, Türk güreşçiler arasında en fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan güreşçi unvanını elinde bulunduruyor.

Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül ise serbest stilde en fazla Avrupa şampiyonluğu yaşayan güreşçi konumunda.

Üst üste 3 kez (2016, 2017, 2018) Avrupa şampiyonu olan Soner Demirtaş, 4 yıl sonra yeniden kürsünün zirvesine çıkmayı amaçlıyor.

Daha önce 57 kiloda yarışan ve Avrupa şampiyonalarında büyükler kategorisinde 2 altın madalya elde eden Süleyman Atlı ise ilk kez 61 kiloda güreşecek.

Milliler Polonya'dan 8 madalyayla dönmüştü

Türkiye, Polonya'nın başkenti Varşova'da geçen yıl düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya kazanmıştı.

Şampiyonada altın madalyalar milli güreşçiler Rıza Kayaalp, Taha Akgül ve Süleyman Atlı'dan gelmişti.