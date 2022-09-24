Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi 15:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli bisikletçi Mustafa Sayar Yol Bisikleti Dünya Şampiyonası'nda yarışacak
Milli bisikletçi Mustafa Sayar, Avustralya'da düzenlenen Yol Bisikleti Dünya Şampiyonası'nın son gününde 25 Eylül Pazar günü elit erkekler kategorisinde mücadele edecek.
Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Wollongong kentinde düzenlenecek şampiyonaya Türkiye adına katılan Sayar, yarın 266,9 kilometrelik elit erkekler yarışında pedal basacak.
Organizasyon kapsamındaki Elit Erkekler Yol Yarışı, Helensburgh kasabasından başlayıp, Wollongong şehrinin merkezinde tamamlanacak.
Bu yarış, 18 Eylül'de başlayan Yol Bisikleti Dünya Şampiyonası'nın son etkinliği olacak.
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