Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, EHF İcra Komitesi, Lüksemburg'da gerçekleştirdiği toplantıda söz konusu iki organizasyonun Türkiye'de düzenlenmesine karar verdi.

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Komite, 2023 17 Yaş Altı Kadınlar EHF Şampiyonası'nın bir ayağının 5-13 Ağustos 2023 tarihlerinde Ankara'da, diğer ayağının ise Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenmesi yönünde karar aldı.

İcra Komitesi, 17 Yaş Altı Plaj Hentbolu Avrupa Şampiyonası'nın da 29 Haziran-2 Temmuz 2023 tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirilmesini kararlaştırdı.



