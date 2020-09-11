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Milli binici Derin Demirsoy Fransa'da üçüncü oldu
Milli binici Derin Demirsoy, Fransa'nın Saint Tropez şehrinde düzenlenen CSI4 Engel Atlama Yarışları'nda üçüncü oldu.
Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Derin Demirsoy, dün koşulan ilk yarışın 140 santimetre kategorisinde "Hunter" isimli atıyla üçüncü sırayı aldı.
Organizasyon, 13 Eylül Pazar günü sona erecek.
Etiketler: Milli binici Derin DemirsoySon Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 16:08
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