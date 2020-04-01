Etiyopya kampından 4 gün önce dönen milli atletler, Düzce’de 14 günlük karantina sürecine girdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Sağlık Bakanlığı’nın aldığı koronavirüs tedbirlerine uyarak yurtdışı kampından dönen sporcuların 14 günlük karantina sürecinin başlatıldığını dile getirdi.

Çintimar, koronavirüs konusunda devletin yaptığı uyarılara dikkat çekti.

"Sporcularımızın takibini yapıyoruz. Tedbir amaçlı 14 günlük karantina süreçlerini başlattık. Duruma göre gerekenler yapılacak. İnşallah bu günlerin üstesinden milletçe geleceğiz. Sporcuların karantina sürecinde de antrenman yapabilmesi için malzeme gönderildi. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Düzce Spor İl Müdürü’ne ve personeline çok teşekkür ediyorum."

Karantina altına alınan milli kafilede şu isimler yer alıyor:

"Tuğba Güvenç, Ercan Arslan, Ömer Alkanoğlu, Yusuf Alıcı, Hüseyin Can, Mestan Turhan"