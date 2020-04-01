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Mesut Özil'den "evde kalanlara" Arsenal maçına davetiye
[Fotoğraf: Mesut Özil]
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında evde kalan takipçilerine maç davetiyesi göndereceğini belirtti.
Türk asıllı Alman futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, takipçilerden evlerinde Mesut Özil formasıyla çektikleri fotoğraflarını paylaşmalarını istedi.
"En beğendiğim fotoğraflar Arsenal'in evinde oynayacağı bir maça 2 kişilik davetiye kazanabilir."
31 yaşındaki oyuncu, beğendiği fotoğraflara kendi hayatını anlattığı kitabının yanı sıra forma ve şapka hediyeleri de dağıtacağını kaydetti.
The pictures I like the most can win an invitation for 2 people to my box for one of our next @Arsenal public home matches. Other prizes will be 3 signed editions of my autobiography 'Gunning for Greatness' and 3 signed M10 caps and shirts! Competition runs until April 13th 2020.— Mesut Özil (@MesutOzil1088) April 1, 2020
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