Türk asıllı Alman futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, takipçilerden evlerinde Mesut Özil formasıyla çektikleri fotoğraflarını paylaşmalarını istedi.

"En beğendiğim fotoğraflar Arsenal'in evinde oynayacağı bir maça 2 kişilik davetiye kazanabilir."

31 yaşındaki oyuncu, beğendiği fotoğraflara kendi hayatını anlattığı kitabının yanı sıra forma ve şapka hediyeleri de dağıtacağını kaydetti.

The pictures I like the most can win an invitation for 2 people to my box for one of our next @Arsenal public home matches. Other prizes will be 3 signed editions of my autobiography 'Gunning for Greatness' and 3 signed M10 caps and shirts! Competition runs until April 13th 2020.