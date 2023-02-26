Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar 14:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli atlet Şilan Ayyıldız Türkiye rekoru kırarak gümüş madalya kazandı
Milli atlet Şilan Ayyıldız, ABD'de düzenlenen salon şampiyonasında Türkiye rekoru kırarak, gümüş madalya kazandı.
Türkiye Atletizm Fedederasyonundan yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Kuzey Karolina eyaletine bağlı Fayetteville şehrinde gerçekleştirilen SEC Salon Atletizm Şampiyonası mil koşusunda (orta mesafe koşusu), Şilan Ayyıldız yarıştı.
Ayyıldız, organizasyonda 4:32.14'lük derecesiyle Türkiye rekoru kırarken, gümüş madalyanın da sahibi oldu.
Yarışı Amerikalı atlet Lauren Gregory 4:31.96 derecesiyle birinci tamamladı.
Etiketler: Atletizm
Son Haberler
- 14:44
- 14:36
- 14:27
- 14:36
- 14:22
Sıradaki Haber
Ezeli rakiplerden deprem için örnek dayanışma
Yükleniyor lütfen bekleyiniz