Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 15:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli atlet Ramil Guliyev oyunlara veda etti
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde piste çıkan milli atlet Ramil Guliyev, 200 metre yarı finalinde serisinde 6. olarak oyunlara veda etti.
Ramil Guliyev, Tokyo Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen yarı final yarışında 20.31'lik derecesiyle serisinde 6. sırada yer alabildi.
Milli atlet bu derecesiyle final şansı yakalayamadı ve oyunları tamamladı.
#Tokyo2020'de milli atletimiz Ramil Guliyev, erkekler 200m yarı finallerinde serisini 6. sırada tamamlayarak olimpiyatlara veda ediyor.— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 3, 2021
Teşekkürler Ramil! pic.twitter.com/OSmhEBuFcx
Etiketler: 2020 Olimpiyat Atletizm
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