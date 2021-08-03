Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 15:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli atlet Ersu Şaşma onuncu tamamladı
[Fotoğraf: Reuters]
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde milli sporcu Ersu Şaşma, sırıkla atlama finalinde 10. oldu.
Tokyo Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen yarışta, sırıkla atlamada Türkiye'yi olimpiyat finalinde temsil eden ilk sporcu olan Ersu Şaşma, ilk denemesinde 5.55 metreyi geçti.
İkinci denemesinde 5.70 metreyi aşamayan milli sporcu, ikinci denemesinde ise geçmeyi başardı.
Ersu Şaşma, madalya mücadelesinde 5.80'i aşmak için gelirken, ilk hakkında bu yüksekliği geçemedi.
İkinci ve üçüncü hakkında da bunu başaramayan milli atlet, 14 sporcunun yarıştığı sırıkla atlamada finali 10. sırada tamamladı.
Milli atletimiz Ersu Şaşma, son hakkında da 5.80'i geçemiyor ve olimpiyat tarihimizdeki ilk sırıkla atlama finalinde 10. oluyor!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 3, 2021
Teşekkürler Ersu! pic.twitter.com/qFViZKMUhN
Etiketler: Atletizm 2020 Olimpiyat
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