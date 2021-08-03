Galatasaray'da gündemde stoper transferi var. Yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda savunmayı güçlendirmek için görüşmelerini sürdürüyor.

Geniş bir listeye sahip olan sarı kırmızılılarda, Tanganga ve Kouyate isimleri ön plana çıktı.

Japhet Tanganga için Tottenham ile pazarlıkların devam ediyor. Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.

İngiliz futbolcu ile yapılan görüşmelerde önemli yol kat edildiği ve Tanganga da Galatasaray’a gelmeye sıcak bakıyor. İngiliz futbolcu, geçen sezon Tottenham forması ile tüm kulvarlarda toplamda 13 maça çıktı.

Cheikhou Kouyate için nabız yokluyor

Galatasaray'ın bir diğer stoper adayı ise Cheikhou Kouyate. Sarı kırmızılılar, ismi Trabzonspor ile de anılan 31 yaşındaki futbolcu için nabız yokluyor.

Tanganga transferinde pürüz çıkması halinde yönetim, tüm çabasını sezon sonunda sözleşmesi bitecek Kouyate için gösterecek.

Senegalli stoper geride kalan sezonda Crystal Palace forması ile 36 maça çıktı ve 1 kez ağları sarstı. Defansif orta saha olarak da görev yapabilen Kouyate, Anderlecht ve West Ham gibi takımların formasını da giydi.