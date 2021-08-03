Bordo mavililer, Ganalı futbolcunun transferi için İtalya Seria A ekiplerinden Genoa ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Caleb Ekuban, transfer sürecinin sonlandırılması için sabah saatlerinde Trabzon'dan ayrılmıştı.

Tecrübeli futbolcu, 3 sezondur terlettiği bordo mavili formayla 103 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 29 kez ağları sarsan Ekuban, 18 de gol pası verdi.