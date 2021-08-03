Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 14:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Trabzonspor'da Ekuban İtalya yolcusu
Trabzonspor Kulübü, Ganalı oyuncususu Caleb Ansah Ekuban'a İtalya temsicisi Genoa'nın talip olduğunu duyurdu.
Bordo mavililer, Ganalı futbolcunun transferi için İtalya Seria A ekiplerinden Genoa ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Caleb Ekuban, transfer sürecinin sonlandırılması için sabah saatlerinde Trabzon'dan ayrılmıştı.
Tecrübeli futbolcu, 3 sezondur terlettiği bordo mavili formayla 103 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 29 kez ağları sarsan Ekuban, 18 de gol pası verdi.
Etiketler: Trabzonspor Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
ABD'li cimnastikçi Simone Biles üçüncü oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz