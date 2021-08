Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda artistik cimnastik paralel bar kategorisinde bronz madalyaya ulaşan Ferhat, açıklamada bulundu.

İkinci olimpiyatında madalyaya ulaşan 28 yaşındaki sporcu, elde ettiği başarıyla ilgili, "Boynumda olan madalya tüm Türkiye'nin madalyası." dedi.

"Cimnastik tarihi değil, Türk spor tarihinin büyük başarısı oldu"

Ferhat, hedeflerinin burada bitmediğini aktardı.

"Beni destekleyen federasyonuma, aileme, antrenörlerime, sağlık ekibine teşekkür ediyorum. Sadece cimnastik tarihi değil, Türk spor tarihinin büyük başarısı oldu. İnşallah daha da iyileri gelecek ama şimdi bunun keyfini çıkarma zamanı."

"Bu madalya tüm Türkiye için"

Ferhat Arıcan, Türkiye'de yaşanan orman yangınlarından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

"Türkiye, çok zor günler geçiriyor. Yangınları söndürmek için çalışanlara bir nebze moral olabildiyse ne mutlu bana. İnşallah Türkiye'de yangınlar biter ve ülkemiz güzel haline yeniden kavuşur. Bu madalya tüm Türkiye için."

Antrenörü Yılmaz Göktekin:Çok gururluyuz, çok mutluyuz

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin, Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyaya ulaşan öğrencisi Ferhat Arıcan'ın Türkiye cimnastik tarihinin ilk olimpiyat madalyasını kazanmasını değerlendirdi.

Yılmaz Göktekin, Tokyo 2020'de yarışan 4 milli erkek cimnastikçinin de başarılı olduğuna değindi.

"Duygularımı ifade etmekte çok zorlanıyorum. Bu, her şeye değdi. Sporcularımızla aylardır ailelerimizden uzaktayız. Çok fedakarlıkta bulunduk. Bunun geleceği zaten belliydi. Burada 7 tane final yaptık. Her final bizim için çok önemliydi. Her sporcumuzdan madalya beklentimiz vardı. Birincide olmadı, ikincide olmadı. Buraya gelirken sporcularıma, 'İlla ki olacak.' dedim. Sonunda da oldu. Çok gururluyuz, çok mutluyuz. Hepimize güzel bir moral oldu. Türk cimnastiği için, Türk sporu için çok büyük bir sonuç aldık. Olimpiyatlarda alınan madalyanın anlamı çok farklı. Gelecek nesiller için çok güzel bir model oldu. İmkansızı başardı. 'Olamaz' denileni hep beraber yaptık. Bu bir ekip işi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

"Ferhat, bu madalyayı 5 yıl bekledi"

Milli takım antrenörü, Ferhat'ın başarısından bahsederken duygulanan ve konuşurken gözleri doldu.

"Ferhat'ın Rio 2016'daki performansını televizyondan izledim. Çok büyük bir şanssızlık yaşadı. Ancak bu bize çok büyük bir tecrübe kazandırdı. Ferhat, bu madalyayı 5 yıl bekledi. Buraya kadar tüm sporcularımız çok iyi hazırlandı. Burada 1-2 tane daha madalya alabilirdik. Tüm sporcularımız hazırdı ama Ferhat gerçekten inanmıştı. Bana, 'Ben 5 yıl önce Rio'da bir şey bıraktım. Onu almaya gidiyorum.' dedi. Kendisi bizi çok mutlu etti."

"Çok güzel bir performans sergiledi ve madalyayı sonuna kadar hak etti"

Yılmaz Göktekin, Ferhat'ın finale ilk sırada çıkmasının bir strateji olduğunu anlattı.

"Stratejiydi. Finalde 8 sporcu mücadele ediyor. Her çıkış sırasının bir avantajı veya dezavantajı var. Ferhat 7. çıksaydı, önündeki 6 sporcunun stresini yaşayacaktı. Ben ona, 'Oğlum çık keyfini yaşa, tadını çıkar. Sen yap herkes düşünsün.' dedim. O da çıktı, çok güzel bir performans sergiledi ve madalyayı sonuna kadar hak etti."