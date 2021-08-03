Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 12:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan Tokyo 2020'de artistik yüzme yarışmalarından çekildi
Yunanistan Artistik Yüzme Takımı, 4 sporcusunda koronavirüs tespit edildiği gerekçesiyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan çekildi.
Yunanistan Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Covid-19 testleri pozitif çıkan 4 kadın sporcu karantinaya alındı ve takımın artistik yüzme yarışmalarında mücadele edemeyecek.
Öte yandan, Covid-19 tespit edilen yüzücüler, Tokyo'ya ulaştıkları günden bu yana tedbirler gereği Yunanistan kafilesindeki diğer sporcularla herhangi bir temasta bulunmadı.
Etiketler: 2020 Olimpiyat Koronavirüs
Son Haberler
- 13:06
- 12:57
- 12:38
- 12:37
- 12:37
Sıradaki Haber
Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür açıklaması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz