Yunanistan Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Covid-19 testleri pozitif çıkan 4 kadın sporcu karantinaya alındı ve takımın artistik yüzme yarışmalarında mücadele edemeyecek.

Öte yandan, Covid-19 tespit edilen yüzücüler, Tokyo'ya ulaştıkları günden bu yana tedbirler gereği Yunanistan kafilesindeki diğer sporcularla herhangi bir temasta bulunmadı.