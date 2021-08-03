Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 12:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ferhat Arıcan olimpiyat madalyasını aldı
[Fotoğraf: Reuters]
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcu Ferhat Arıcan'ın üçüncü olduğu artistik cimnastik paralel bar kategorisinde madalya töreni yapıldı.
Ferhat Arıcan, Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda artistik cimnastik paralel bar kategorisinde bronz madalyaya ulaşarak tarihe geçti.
Ariake Cimnastik Merkezi'nde yapılan final müsabakaları sonrasında ödül töreni düzenlendi.
VEE FERHAT ARICAN TARİHE GEÇEN MADALYASINI ALIYOR! pic.twitter.com/0mA9Nmh5eE— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 3, 2021
Milli sporcu Ferhat Arıcan, törende Türkiye'nin cimnastikteki ilk olimpiyat madalyasını boynuna taktı.
Özlem, sevgi, gurur ve gözyaşı...— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 3, 2021
"Aldık, başardık! Hep birlikte!" pic.twitter.com/ElEUohoPNw
Ferhat, madalyanın sevincini tribünde kendisini destekleyen Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, federasyon yetkilileri ile Gençlik ve Spor Bakanlığı görevlileriyle paylaştı.
Etiketler: 2020 Olimpiyat Atletizm
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