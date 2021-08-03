Ferhat Arıcan, Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda artistik cimnastik paralel bar kategorisinde bronz madalyaya ulaşarak tarihe geçti.

Ariake Cimnastik Merkezi'nde yapılan final müsabakaları sonrasında ödül töreni düzenlendi.

VEE FERHAT ARICAN TARİHE GEÇEN MADALYASINI ALIYOR! pic.twitter.com/0mA9Nmh5eE — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 3, 2021

Milli sporcu Ferhat Arıcan, törende Türkiye'nin cimnastikteki ilk olimpiyat madalyasını boynuna taktı.

Özlem, sevgi, gurur ve gözyaşı...



"Aldık, başardık! Hep birlikte!" pic.twitter.com/ElEUohoPNw — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 3, 2021

Ferhat, madalyanın sevincini tribünde kendisini destekleyen Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, federasyon yetkilileri ile Gençlik ve Spor Bakanlığı görevlileriyle paylaştı.