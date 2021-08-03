Beşiktaş'ta transfer girişimleri hız kesmiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncuların bir an önce kampa katılıp sezona hazır girmesini istiyor.

Siyah beyazlılar şu ana kadar Salih Uçan, Kenan Karaman, Mehmet Topal ve Valentin Rosier’i kadrosuna kattı. Yönetimin ilk hedefi, Rachid Ghezzal’ı da bonservisiyle takıma kazandırmak.

Sergen Yalçın, Cezayirli oyuncunun Liecester ile kampta olmasından memnun. Geçen sezon da transferin son günü İstanbul’a gelen Ghezzal, fiziksel olarak hazır durumdaydı.

Teknik ekip, yakından takip ettiği 29 yaşındaki futbolcunun form seviyesi ve antrenman temposunun iyi olduğu bilgisine ulaştı.

Alex Teixeira’da ise aynı durum söz konusu değil. Serbest statüde bulunan 31 yaşındaki futbolcu sadece bireysel çalışmayla sezona hazırlanabiliyor.

Ayrıca Brezilyalı futbolcu, ülkesinde olduğu için Türkiye’ye geldiğinde karantinaya alınacak.

13 Ağustos'ta Süper Lig’de ilk maçını oynayacak siyah beyazlılar, Eylül'ün 3’üncü haftasında ise Şampiyonlar Ligi serüvenine başlayacak.

Teknik ekibin isteği, transferlerin bir an önce bitirilip, oyuncuların formlarını yukarıya çekmek için yeterli zamanı elde etmek.