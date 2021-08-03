Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 12:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür açıklaması
Trabzonspor Kulübü, Abdülkadir Ömür'ün hazırlık maçında aldığı darbe sonucu sakatlanması nedeniyle tedavisine başlandığını belirtti.
Bordo-mavili takımın internet sitesinden açıklamada bulunan kulüp doktoru Hakan Çelik, futbolcunun Kasımpaşa ile yapılan hazırlık maçında sol dizine darbe aldığı hatırlattı.
"Kasımpaşa ile oynadığımız hazırlık karşılaşmasında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuz Abdülkadir Ömür'ün yapılan son değerlendirmeler ve çekilen MR'ında sol uyluk üst adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir."
Etiketler: Trabzonspor Abdülkadir Ömür
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