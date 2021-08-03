Bir yandan kadrosunu daraltmaya çalışan Fenerbahçe, diğer yandan teknik direktör Vitor Pereira’nın talimatı doğrultusunda transfer politikasını şekillendiriyor.

Sarı lacivertli ekip, sezona büyük olasılıkla mevcut kadro ile başlayacak. Ali Koç ve kurmayları, özellikle transfer döneminin son günlerinde çok önemli fırsatların karşılarına çıkacağı düşüncesiyle sabırlı davranıyor.

Fenerbahçe yönetimi, birçok futbolcunun maddi şartları konusunda bilgi almayı da sürdürüyor.

Sarı lacivertliler, santrfor, orta sahanın soluna ve stopere takviye yapacak. Pereira ekstra bir talebi olması halinde birkaç bölgeye daha takviye gelebilir.

Muriç ve Sörloth transferleri

Bu arada, Fenerbahçe'nin santrfor transferinde listesinde bulunan isimlerden Alexander Sörloth kulübünden ayrılmayı düşünmüyor. Leipzig kulübü de Norveçli futbolcuya yaptığı yatırımın karşılığını almak istiyor.

Listede yer alan isimlerden Vedat Muriç'i de Lazio Teknik Direktörü Sarri şimdilik takımda tutmaya sıcak bakıyor.