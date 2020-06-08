2017 Dünya Şampiyonası ve 2018 Avrupa Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede altın madalya kazanan Ramil Guliyev, kendi açısından koronavirüs salgını sürecini değerlendirdi.

Antalya'da 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanırken tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 ile karşı karşıya kaldıklarını aktaran Guliyev, süreçte tesisler kapanınca formunu korumak için çalışmalarına devam ettiğini dile getirdi. Guliyev, disiplinli çalışmayı hiçbir zaman bırakmadığını anlattı.

"Fitness egzersizlerini yapmak zorunda kaldım. Koşu idmanlarını da sokakta yapıyordum. Şu anda yavaş yavaş pandemi bitmek üzere. Milli takım sporcuları özel izinle statları kullanmaya başladı."

Her zaman en iyisini yapacağına inanıyor

Guliyev, pandemi sürecinin herkes gibi kendisi için de zor olduğunu ancak zamanını iyi değerlendirdiğini bildirdi. Guliyev, ağustos ayında Diamond Lig ve Süper Lig'le yarışmalara başlayacağını belirtti.

"Olimpiyatlar için yapabildiğimiz kadar idmanları yapıp, formu tutabildiğimiz kadar tutacağız. Olimpiyatlarda hedefim tabii ki altın madalya. Hedefimiz her zaman altın. Ona göre de çalışıyoruz. En iyisini yapacağımıza inanıyorum."

Ramil Guliyev, son 15 yıldır sürekli kamplarda olduğu için ailesiyle çok fazla vakit geçiremediğine değindi.

"Pandemi sürecinde ailemin yanında oldum. Bu sayede psikolojik olarak biraz rahatladım. Çocuğum da doğmuştu, bu anlarda beraber olabildik. Önümüzdeki seneye daha rahat bir kafayla gireceğim. Daha sert idman yapmak için daha çok enerjim olacak."